Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників не втрачати пильності через можливі спроби Росії імітувати дипломатичну активність, аби загальмувати запровадження нових санкцій.

Сибіга попередив про маніпуляції РФ

За його Сибіги, протягом останніх років Москва неодноразово намагалася виграти час напередодні ухвалення масштабних санкційних рішень, особливо з боку Сполучених Штатів.

Для цього Кремль використовує псевдодипломатію, організовує показові телефонні розмови та зустрічі, не маючи справжнього наміру досягти миру.

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Сибіга зазначив, що вже наступного тижня можуть розглянути санкційний законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. Тому Росія, на його думку, може спробувати зірвати його ухвалення, створюючи видимість зацікавленості у мирному врегулюванні.

– З огляду на те, що законопроєкт сенатора Грема про санкції мають розглянути вже наступного тижня, ми повинні залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його ухвалення, вдаючи, ніби її справді цікавить мир, – зауважив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що посилення санкційного тиску на Москву є необхідним для протидії російському терору та примушення РФ до реального завершення війни.

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