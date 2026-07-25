Склад боеприпасов и пункты управления БпЛА: ВСУ поразили объекты в Крыму, РФ и на ВОТ
- Силы обороны Украины 24 июля и в ночь на 25 июля атаковали ряд военных объектов российских оккупантов.
- Во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения в районе Оленевки.
- Также под удар попали склад боеприпасов на Херсонщине, пункты управления БПЛА на нескольких направлениях и командно-наблюдательный пункт оккупантов в Белгородской области РФ.
24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года Силы обороны Украины атаковали ряд важных военных объектов российских оккупантов.
Удары по военным объектам РФ
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в районе Оленевки во временно оккупированном Крыму была поражена радиолокационная станция раннего обнаружения.
Также украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов противника вблизи Новосеменовки Херсонской области.
Кроме того, под поражение попали российские пункты управления беспилотниками в районах Беловодов Сумской области, Леднева Брянской области РФ, Каменского, Новоивановки и Мирного Запорожской области, а также Комара Донецкой области.
В районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ был атакован командно-наблюдательный пункт окупантов.
В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным целям противника, чтобы ослабить его военно-экономический потенциал и остановить российскую агрессию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.