24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года Силы обороны Украины атаковали ряд важных военных объектов российских оккупантов.

Удары по военным объектам РФ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в районе Оленевки во временно оккупированном Крыму была поражена радиолокационная станция раннего обнаружения.

Также украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов противника вблизи Новосеменовки Херсонской области.

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Кроме того, под поражение попали российские пункты управления беспилотниками в районах Беловодов Сумской области, Леднева Брянской области РФ, Каменского, Новоивановки и Мирного Запорожской области, а также Комара Донецкой области.

В районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ был атакован командно-наблюдательный пункт окупантов.

В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным целям противника, чтобы ослабить его военно-экономический потенциал и остановить российскую агрессию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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