В ночь на 24 июля беспилотники атаковали как минимум три логистических объекта Wildberries — сортировочный центр в оккупированном Симферополе и два ключевых хаба недалеко от Санкт-Петербурга.

Об этом сообщила пресс-служба Wildberries и российские Telegram-каналы.

Атака на сортировочный центр Wildberries в Симферополе: что известно

Ночью беспилотники атаковали оккупированный Симферополь. Местные жители сообщили о масштабном пожаре на территории сортировочного центра Wildberries.

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Позже OSINT-сообщества распространили кадры сильного возгорания, но отметили, что фото и видео требуют дополнительной проверки.

В то же время пресс-служба Wildberries подтвердила, что после атаки персонал сортировочного центра был эвакуирован.

— Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — сообщили в компании.

О масштабах повреждений на объекте Wildberries официально не сообщали.

Атака на логистический склад Wildberries в Новосаратовке: что известно

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, после анализа десятков видео очевидцев и геолокации установлено, что масштабный пожар произошел на складе Wildberries в селе Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

Склад находится в логистическом парке Уткина Заводь и фактически граничит с Санкт-Петербургом, поэтому его часто называют складом Wildberries в Санкт-Петербурге.

Логистический парк занимает площадь около 210 тыс. кв. м и является одним из крупнейших складских комплексов класса А в Ленинградской области.

На его территории работают не только подразделения Wildberries, но и другие арендаторы, поэтому пострадать могли несколько компаний.

Атака на логистический центр Wildberries в Шушарах: что известно

После ночного нападения компания также объявила о временной приостановке работы логистического комплекса Шушары в Санкт-Петербурге.

Комплекс Шушары — один из ключевых логистических центров Wildberries на северо-западе России.

После реконструкции его площадь составляет около 106 тыс. кв. м, а сам объект обеспечивает сортировку и распределение товаров для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа.

В последние дни логистические центры Wildberries регулярно оказываются среди вероятных целей атак беспилотников в разных регионах РФ.

В частности, в ночь на 18 июля после атаки вспыхнули пожары на складах компании в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области.

20 июля OSINT-аналитики сообщали о возможном поражении еще двух логистических центров компании в Подмосковье.

В ночь на 22 июля пожары возникли на складах Wildberries в Краснодаре и Невинномиске.

На следующую ночь, 23 июля, российские мониторинговые Telegram-каналы и OSINT-сообщества сообщали, что одной из возможных целей атаки на Воронеж мог быть логистический центр Wildberries.

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