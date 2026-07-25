24 липня та в ніч проти 25 липня 2026 року Сили оборони України атакували низку важливих військових об’єктів російських окупантів.

Удари по військових об’єктах РФ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму було уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення.

Також українські військові завдали удару по складу боєприпасів противника поблизу Новосеменівки на Херсонщині.

Зараз дивляться

Крім того, під ураження потрапили російські пункти управління безпілотниками в районах Біловодів Сумської області, Лєднєва Брянської області РФ, Кам’янського, Новоіванівки та Мирного Запорізької області, а також Комара на Донеччині.

У районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ було атаковано командно-спостережний пункт окупантів.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по військових цілях противника, щоб послабити його воєнно-економічний потенціал і зупинити російську агресію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.