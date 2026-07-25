Склад боєприпасів та пункти управління БпЛА: ЗСУ уразили об’єкти у Криму, РФ та на ТОТ
- Сили оборони України 24 липня та в ніч проти 25 липня атакували низку військових об’єктів російських окупантів.
- У тимчасово окупованому Криму українські військові уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення в районі Оленівки.
- Також під удар потрапили склад боєприпасів на Херсонщині, пункти управління БпЛА на кількох напрямках і командно-спостережний пункт окупантів у Бєлгородській області РФ.
24 липня та в ніч проти 25 липня 2026 року Сили оборони України атакували низку важливих військових об’єктів російських окупантів.
Удари по військових об’єктах РФ
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму було уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення.
Також українські військові завдали удару по складу боєприпасів противника поблизу Новосеменівки на Херсонщині.
Крім того, під ураження потрапили російські пункти управління безпілотниками в районах Біловодів Сумської області, Лєднєва Брянської області РФ, Кам’янського, Новоіванівки та Мирного Запорізької області, а також Комара на Донеччині.
У районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ було атаковано командно-спостережний пункт окупантів.
У Силах оборони наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по військових цілях противника, щоб послабити його воєнно-економічний потенціал і зупинити російську агресію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.
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