Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки ускорение поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина обсуждает с США поставки ракет для Patriot

По словам Корецкого, он встретился вместе с Евгением Хмарой с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

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Премьер-министр рассказал, что они говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский оборонно-промышленный комплекс еще сильнее.

Как отметил Корецкий, нужно не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные возможности в глобальную систему безопасности.

– Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре, – сказал он.

Корецкий утверждает, что американская сторона предложила практические шаги. По его словам, правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее.

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