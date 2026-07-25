Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки ускорение поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина обсуждает с США поставки ракет для Patriot

По словам Корецкого, он встретился вместе с Евгением Хмарой с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

Сейчас смотрят

Премьер-министр рассказал, что они говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский оборонно-промышленный комплекс еще сильнее.

Как отметил Корецкий, нужно не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные возможности в глобальную систему безопасности.

– Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре, – сказал он.

Корецкий утверждает, что американская сторона предложила практические шаги. По его словам, правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее.

Читайте также
Польша предлагает США запустить совместное с Украиной производство ракет к Patriot
Patriot

Связанные темы:

Евгений ХмараВойна в Украиневитрати на оборонуУкраина-США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.