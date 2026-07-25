Украина договаривается с США об ускорении поставок ракет для Patriot
- Украина обсуждает с США и компанией Raytheon ускорение поставок ракет для систем ПВО Patriot накануне зимы.
- Стороны уделили внимание вопросу совместного производства средств противовоздушной обороны и расширению оборонных возможностей.
Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки ускорение поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Украина обсуждает с США поставки ракет для Patriot
По словам Корецкого, он встретился вместе с Евгением Хмарой с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.
Премьер-министр рассказал, что они говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский оборонно-промышленный комплекс еще сильнее.
Как отметил Корецкий, нужно не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные возможности в глобальную систему безопасности.
– Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре, – сказал он.
Корецкий утверждает, что американская сторона предложила практические шаги. По его словам, правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее.