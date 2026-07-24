Польша предложила США наладить совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, сообщает PAP.

Польша предлагает наладить трехстороннее производство ракет Patriot

По словам Собковяк-Чарнецкой, соответствующее предложение польская сторона выдвинула во время переговоров с представителями Пентагона и Госдепартамента США.

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Она пояснила, что производство предлагают организовать в трехстороннем формате — США, Украина и Польша, а разместить его именно на польской территории, чтобы гарантировать безопасность производственных мощностей.

— Предложение, которое я сегодня выдвинула от имени Польши, учитывает некоторые опасения американской стороны. Мы предложили, чтобы это было сотрудничество в трехстороннем формате — между Соединёнными Штатами, Украиной и Польшей, ведь речь идёт об обеспечении безопасности этого производства, чтобы оно велось в безопасном месте, — заявила Собковяк-Чарнецкая.

По её словам, эта инициатива стала ответом на заявление президента США Дональда Трампа, который во время саммита НАТО сообщил о готовности рассмотреть возможность производства компонентов для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной.

Польская чиновница подчеркнула, что ракеты для Patriot сейчас — одни из самых востребованных видов вооружения в мире, поэтому Варшава хочет присоединиться к их совместному производству.

Польша также хочет стать сервисным центром Patriot

Во время переговоров польская делегация предложила создать в стране региональный сервисный центр для технического обслуживания систем Patriot.

По словам Собковяк-Чарнецкой, в Вашингтоне положительно оценивают развитие польского оборонно-промышленного комплекса и стратегическое расположение Польши на восточном фланге НАТО.

Кроме того, стороны обсудили расширение американского военного присутствия в Польше. В США уже создали специальную рабочую группу, которая занимается подготовкой этого проекта, а аналогичная группа работает и в польском Минобороны.

Также польская сторона рассчитывает в ближайшие недели подписать с США соглашение о новой кредитной линии на $4 млрд в рамках программы Foreign Military Financing для закупки американского вооружения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что из-за рисков для безопасности первые ракеты для Украины могут производить в Германии, а уже после окончания войны производство перенесут в Украину.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над получением американских лицензий и рассчитывает уже к концу 2026 года получить техническую возможность производить ракеты для Patriot силами украинских специалистов.

Источник : Укрінформ

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