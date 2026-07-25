Российские войска не покупали терминалы Starlink напрямую у компании SpaceX, а получали их благодаря контрабандным поставкам.

Об этом заявил основатель компании SpaceX и американский предприниматель Илон Маск в интервью The Economist.

Как РФ получала терминалы Starlink

По словам Илона Маска, часть терминалов Starlink сначала заказывали через Украину, а затем незаконно переправляли на временно оккупированные территории, контролируемые российской армией.

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– Мы никогда не продавали Starlink россиянам. Они получали терминалы, заказанные через Украину, а затем контрабандой перевозили на Восток Украины. В некоторых случаях их использовали для атак, – утверждает он.

Как отметил Маск, SpaceX вместе с украинскими властями ввела так называемый белый список, в котором находились только проверенные и разрешенные к использованию терминалы, чтобы заблокировать другие Starlink.

Однако американский предприниматель не стал скрывать, что это решение имело негативные последствия для части гражданских пользователей. Он объяснил, что ряд людей, которые использовали Starlink для работы или обучения, потеряли доступ к связи, потому что не попали в список.

Использование терминалов Starlink российскими силами фиксируется с 2023 года. С начала 2026 года агрессор пошел дальше – спутниковое оборудование начали монтировать непосредственно на беспилотники, чтобы обеспечить управление в режиме реального времени и обходить украинские средства противовоздушной обороны.

По запросу Украины компания SpaceX заблокировала работу неавторизованных терминалов. По данным Министерства обороны Украины, это лишило российские подразделения связи, что существенно снизило интенсивность их штурмов.

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