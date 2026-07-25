Російські війська не купували термінали Starlink напряму в компанії SpaceX, а отримували їх завдяки контрабандним постачанням.

Про це заявив засновник компанії SpaceX та американський підприємець Ілон Маск в інтерв’ю The Economist.

Як РФ отримувала термінали Starlink

За словами Ілона Маска, частину терміналів Starlink спочатку замовляли через Україну, а потім незаконно переправляли на тимчасово окуповані території, які контролювала російська армія.

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– Ми ніколи не продавали Starlink росіянам. Вони отримували термінали, замовлені через Україну, а потім контрабандою перевозили їх на Схід України. У деяких випадках їх використовували для атак, – стверджує він.

Як зазначив Маск, SpaceX разом з українською владою запровадила так званий білий список, в якому перебували лише перевірені та дозволені до використання термінали, щоб заблокувати інші Starlink.

Проте американський підприємець не став приховувати, що це рішення мало негативні наслідки для частини цивільних користувачів. Він пояснив, що низка людей, які використовували Starlink для роботи або навчання, втратили доступ до зв’язку, тому що не потрапили до списку.

Використання терміналів Starlink російськими силами фіксується з 2023 року. З початку 2026 року агресор пішов далі – супутникову обладнання почали монтувати безпосередньо на безпілотники, щоб забезпечити керування в режимі реального часу та обходити українські засоби протиповітряної оборони.

За запитом України компанія SpaceX заблокувала роботу неавторизованих терміналів. За даними Міністерства оборони України, це позбавило російські підрозділи зв’язку, що суттєво знизило інтенсивність їхніх штурмів.

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