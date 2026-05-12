Сегодня, 12 мая, после часа ночи в Хустском районе Закарпатской области на глубине 9 км произошло землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки зафиксировали в 01:08 ночи. Сила землетрясения составила 1,7 балла. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Место, где произошло землетрясение, находится в горах. Населенных пунктов там нет. Однако чуть дальше от эпицентра находятся туристические природные достопримечательности: карстовый мост и карстовая пещера Дружба.

Главный центр специального контроля призывает жителей, которые ощутили землетрясение, оставлять сообщения по ссылке. Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.

В Закарпатской области 8 мая зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0. Эпицентр находился вблизи города Виноградов.

В Полтавской области 28 марта в 19:50 произошло землетрясение магнитудой 3,2, эпицентр находился на территории Мачуховской территориальной общины.

8 марта в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0. Подземные толчки произошли на глубине 11 км.

8 декабря 2025 года зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 на территории Закарпатья в районе села Холмовец.

