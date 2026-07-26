Вночі в Криму було чути роботу протиповітряної оборони. Згодом стало відомо про атаку на Таврійську ТЕЦ.

Про це повідомляють Telegram-канали Кримський вітер та Supernova+.

Нічна атака на Крим 26 липня: що відомо

Протягом ночі жителі Криму повідомляли про атаки у різних містах.

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У Сімферополі пролунав вибух біля Таврійської ТЕЦ. У соцмережах опублікували низку відео зі спалахами на ТЕЦ. Над місцем ураження піднявся дим.

Також повідомлялося про атаки в Ялті та Феодосії.

Неспокійно вночі було у Красноперекопську. Близько опівночі над містом пролетіло 5–6 дронів.

Пролунали сильні вибухи у районі Перекопського бромного заводу. Поруч із заводом розташована велика електропідстанція ПС 220/35/10 кВ Красноперекопськ.

Також був приліт у районі села Ішунь поряд з Красноперекопськом, повідомляє Кримський вітер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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