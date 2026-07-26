Нічні вибухи у Криму: атаковано Таврійську ТЕЦ під Сімферополем
- У ніч на 26 липня в Криму повідомляли про роботу ППО.
- У Сімферополі пролунав вибух біля Таврійської ТЕЦ.
- У соцмережах з'явилися відео зі спалахами та димом над об'єктом.
Вночі в Криму було чути роботу протиповітряної оборони. Згодом стало відомо про атаку на Таврійську ТЕЦ.
Про це повідомляють Telegram-канали Кримський вітер та Supernova+.
Нічна атака на Крим 26 липня: що відомо
Протягом ночі жителі Криму повідомляли про атаки у різних містах.
У Сімферополі пролунав вибух біля Таврійської ТЕЦ. У соцмережах опублікували низку відео зі спалахами на ТЕЦ. Над місцем ураження піднявся дим.
Також повідомлялося про атаки в Ялті та Феодосії.
Неспокійно вночі було у Красноперекопську. Близько опівночі над містом пролетіло 5–6 дронів.
Пролунали сильні вибухи у районі Перекопського бромного заводу. Поруч із заводом розташована велика електропідстанція ПС 220/35/10 кВ Красноперекопськ.
Також був приліт у районі села Ішунь поряд з Красноперекопськом, повідомляє Кримський вітер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.