Втрати ворога на 26 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 614-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,438 млн.

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Втрати ворога на 26 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 438 990 (+1 440);
  • танків – 12 217 (+9);
  • бойових броньованих машин – 25 019 (+8);
  • артилерійських систем – 46 794 (+70);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 969 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 518;
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 031 (+8);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 426 836;
  • крилатих ракет – 4 944 (+1);
  • кораблів (катерів) – 34;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 125 811 (+453);
  • спеціальної техніки – 4 465 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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