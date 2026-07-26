Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано 1440 окупантів та 70 артсистем
Втрати ворога на 26 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 614-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,438 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 26 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 438 990 (+1 440);
- танків – 12 217 (+9);
- бойових броньованих машин – 25 019 (+8);
- артилерійських систем – 46 794 (+70);
- реактивних систем залпового вогню – 1 969 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 518;
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 031 (+8);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 426 836;
- крилатих ракет – 4 944 (+1);
- кораблів (катерів) – 34;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 125 811 (+453);
- спеціальної техніки – 4 465 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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