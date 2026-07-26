Втрати ворога на 26 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 614-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,438 млн.

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Втрати ворога на 26 липня 2026 року

особового складу – близько 1 438 990 (+1 440);

танків – 12 217 (+9);

бойових броньованих машин – 25 019 (+8);

артилерійських систем – 46 794 (+70);

реактивних систем залпового вогню – 1 969 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 518;

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 031 (+8);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 426 836;

крилатих ракет – 4 944 (+1);

кораблів (катерів) – 34;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 125 811 (+453);

спеціальної техніки – 4 465 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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