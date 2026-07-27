Боевая повестка — что это за документ и чего требует от военнообязанного
После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и признания военнообязанного годным к военной службе, ему могут выдать боевую повестку. Это повестка, которая вручается военнообязанному для отправки в воинскую часть. Она содержит информацию о дате и времени, когда необходимо явиться на сборный пункт для дальнейшего прохождения службы.
Факты ICTV узнавали, что такое боевая повестка и чего требует от военнообязанного.
Боевая повестка — что это за документ
Боевая повестка — это документ, который выдается военнообязанным лицам для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией.
Она отличается от других видов повесток, таких как повестка для уточнения учетных данных или прохождения медицинской комиссии, тем, что предусматривает немедленную явку в определенное место сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть.
Информация, содержащаяся в боевой повестке:
- ФИО и адрес места жительства военнообязанного;
- Дата и время явки к определенному месту сбора;
- Название и адрес воинской части;
- Перечень документов, которые необходимо иметь при себе;
- Подпись должностного лица, выдавшего повестку;
- Печать ТЦК.
Боевая повестка вручается лично военнообязанному. Отказ от получения боевой повестки или ее игнорирование влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Боевая повестка — чем отличается от обычной
Военнообязанный, получивший боевую повестку, обязан явиться к определенному месту сбора в установленный срок. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет и другие документы, указанные в повестке.
Этот документ, в отличие от обычной повестки, не выдают на улице. Чтобы его получить, военнообязанный должен пройти ВВК. После того как его признают годным, может быть выдан соответствующий документ. В отличие от обычной, эта повестка выдается не для того, чтобы уточнить данные. Перед тем как получить такую повестку, человек уже сверил свои данные, а также прошел ВВК.
Что будет, если проигнорировать боевую повестку
В законе указано, что человек, который не пришел на сборы с вещами, после того как прошел медицинскую комиссию и получил повестку на отправку, может быть привлечен к уголовной ответственности. Это предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье военнообязанный может получить наказание в виде лишения свободы на 3-5 лет.
Куда направляется военнообязанный после получения боевой повестки
Это зависит от того, имеет ли человек базовую военную подготовку. Если имеет, тогда военнообязанный направляется в воинскую часть для боевого слаживания. Если же военнообязанный не служил в армии, то его направят в учебный центр.