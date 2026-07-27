После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и признания военнообязанного годным к военной службе, ему могут выдать боевую повестку. Это повестка, которая вручается военнообязанному для отправки в воинскую часть. Она содержит информацию о дате и времени, когда необходимо явиться на сборный пункт для дальнейшего прохождения службы.

Факты ICTV узнавали, что такое боевая повестка и чего требует от военнообязанного.

Боевая повестка — что это за документ

Боевая повестка — это документ, который выдается военнообязанным лицам для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

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Она отличается от других видов повесток, таких как повестка для уточнения учетных данных или прохождения медицинской комиссии, тем, что предусматривает немедленную явку в определенное место сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть.

Информация, содержащаяся в боевой повестке:

ФИО и адрес места жительства военнообязанного;

Дата и время явки к определенному месту сбора;

Название и адрес воинской части;

Перечень документов, которые необходимо иметь при себе;

Подпись должностного лица, выдавшего повестку;

Печать ТЦК.

Боевая повестка вручается лично военнообязанному. Отказ от получения боевой повестки или ее игнорирование влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Боевая повестка — чем отличается от обычной

Военнообязанный, получивший боевую повестку, обязан явиться к определенному месту сбора в установленный срок. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет и другие документы, указанные в повестке.

Этот документ, в отличие от обычной повестки, не выдают на улице. Чтобы его получить, военнообязанный должен пройти ВВК. После того как его признают годным, может быть выдан соответствующий документ. В отличие от обычной, эта повестка выдается не для того, чтобы уточнить данные. Перед тем как получить такую повестку, человек уже сверил свои данные, а также прошел ВВК.

Что будет, если проигнорировать боевую повестку

В законе указано, что человек, который не пришел на сборы с вещами, после того как прошел медицинскую комиссию и получил повестку на отправку, может быть привлечен к уголовной ответственности. Это предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье военнообязанный может получить наказание в виде лишения свободы на 3-5 лет.

Куда направляется военнообязанный после получения боевой повестки

Это зависит от того, имеет ли человек базовую военную подготовку. Если имеет, тогда военнообязанный направляется в воинскую часть для боевого слаживания. Если же военнообязанный не служил в армии, то его направят в учебный центр.

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