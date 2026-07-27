Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та визнання військовозобов’язаного придатним до військової служби, йому можуть видати бойову повістку. Це повістка, яка вручається військовозобов’язаному для відправки до військової частини. Вона містить інформацію про дату та час, коли необхідно з’явитися до збірного пункту для подальшого проходження служби.

Факти ICTV дізнавалися, що таке бойова повістка та чого вимагає від військовозобов’язаного.

Бойова повістка – що це за документ

Бойова повістка – це документ, який видається військовозобов’язаним особам для негайного призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією.

Зараз дивляться

Вона відрізняється від інших видів повісток, таких як повістка для уточнення облікових даних або проходження медичної комісії, тим, що передбачає негайне з’явлення до визначеного місця збору для подальшого відправлення до військової частини.

Інформація, що міститься в бойовій повістці:

ПІБ та адреса місця проживання військовозобов’язаного;

Дата та час явки до визначеного місця збору;

Назва та адреса військової частини;

Перелік документів, які необхідно мати з собою;

Підпис посадової особи, яка видала повістку;

Печатка ТЦК.

Бойова повістка вручається особисто військовозобов’язаному. Відмова від отримання бойової повістки або її ігнорування тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Бойова повістка – чим відрізняється від звичайної

Військовозобов’язаний, який отримав бойову повістку, зобов’язаний з’явитися до визначеного місця збору у встановлений термін. З собою необхідно мати паспорт, військовий квиток та інші документи, зазначені в повістці.

Цей документ, на відміну від звичайної повістки, не видають на вулиці. Щоб його отримати, військовозобов’язаний повинен пройти ВЛК. Після того як його визнають придатним, може бути виданий відповідний документ. На відміну від звичайної, ця повістка видається не для того, щоб уточнити дані. Перед тим як отримати її, людина вже звірила свої дані, а також пройшла ВЛК.

Що буде, якщо проігнорувати бойову повістку

У законі зазначено що людина, яка не прийшла на збори з речами, після того як пройшла медичну комісію та отримала повістку на відправку, може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Це передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті військовозобов’язаний може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на 3-5 років.

Куди направляється військовозобов’язаний після отримання бойової повістки

Це залежить від того, чи має базову військову підготовку людина. Якщо має, тоді військовозобов’язаний направляється у військову частину для бойового злагодження. Якщо ж військовозобов’язаний не служив в армії, то його направлять до навчального центру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.