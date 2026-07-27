Война в Украине продолжается более четырех лет. По закону, во время военного положения мобилизации подлежат мужчины до 60 лет.

В то же время мужчины за 50 часто имеют хронические заболевания, из-за чего не всегда могут выполнять боевые задачи. Поэтому в парламенте и среди военных не раз поднимался вопрос о снижении предельного мобилизационного возраста.

Возможно ли снижение мобилизационного возраста до 50 лет, Факты ICTV спросили у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко.

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В Кабмин неоднократно подавались петиции о снижении мобилизационного возраста:

Например, петиция №41/008451-25

Еще одна петиция — №41/008658-25 от 24

Еще в 2024 году петиция №22/229766-еп

Возможно ли снижение мобилизационного возраста до 50 лет: мнение юриста

Адвокат Екатерина Анищенко объясняет, что в настоящее время действует несколько контрактных программ для службы в ВСУ, в частности Контракт 18-24, а недавно введен и Контракт 60+. Он позволяет мужчинам старше 60 лет подписывать контракт на прохождение службы во время военного положения.

Президент подписал соответствующий закон, и воинские части уже получили инструкции, как работать с такими контрактами. Именно поэтому, по мнению адвоката, ожидать снижения мобилизационного возраста в ближайшее время не стоит.

— Несмотря на многочисленные петиции и дискуссии, на данный момент нет никаких принятых законов или постановлений Кабмина, которые бы предусматривали снижение мобилизационного возраста до 50 лет, — подчеркнула адвокат.

В то же время Анищенко отмечает, что мужчины после 50 лет имеют более слабое здоровье, но в ВСУ существуют должности в подразделениях обеспечения или связи, где они могут выполнять задачи. Поэтому их продолжают привлекать к службе.

Что говорят в Офисе президента

Несмотря на сообщение о возможном усилении наступательных действий России, украинские власти пока не планируют изменять правила мобилизации. Речь идет как о возможном снижении мобилизационного возраста, так и о введении новых ограничений на выезд за границу для мужчин от 18 до 24 лет.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста вообще не находится в повестке дня. Так же власти не рассматривают возможность ограничить выезд за границу молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Палиса подчеркнул, что даже при анализе возможных рисков такие инициативы пока не обсуждаются.

В то же время, он уточнил, что дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации на фронте. Если ситуация ситуация изменится, государство может оценивать разные сценарии, однако в настоящее время вопрос ни снижение мобилизационного возраста, ни новых ограничений для молодежи не рассматривается.

Отдельно заместитель руководителя Офиса президента прокомментировал информацию о возможной обязательной мобилизации женщин.

По словам Павла Палисы, сейчас таких планов нет. Он подчеркнул, что служба женщин в силах обороны остается добровольной. При желании они могут заключить контракт на тех же условиях, что и мужчины.

Кроме того, Палиса сообщил, что Министерство обороны не готовит отдельные или льготные контракты для женщин. В то же время ведомство работает над единой системой контрактной службы, условия которой будут одинаковыми для всех военнослужащих независимо от пола. По его словам, новые условия должны быть достаточно привлекательны для тех, кто решит добровольно вступить в армию.

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