Россия не готова к завершению войны и продолжает ее затягивать. По данным украинской разведки, Кремль уже обсуждает планы на осень, предполагающие наращивание человеческого ресурса для фронта.

Сколько человек РФ может мобилизовать осенью 2026 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Зеленский: Россия готовит условия для расширения мобилизации

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает подробной информацией о намерениях Кремля на ближайшие месяцы. По его словам, признаков подготовки к миру в этих планах нет.

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Президент заявил, что Владимир Путин создает условия для расширения мобилизации. По словам Зеленского, российские власти пытаются не говорить об этом открыто, заменяя реальные намерения другими заявлениями и сигналами.

Он также привел данные о потерях и пополнении русской армии. По информации президента, за неполные семь месяцев 2026 года Россия привлекла в армию 221 тыс. человек. А вот потери оккупационных войск за этот же период составили почти 225,5 тыс. военных.

Из них около 131 тыс. русских военных погибли, да еще почти 93 тыс. были ранены. Зеленский подчеркнул, что значительная часть этих ранений тяжелые из-за низкого уровня медицинского обеспечения российской армии.

По его мнению, именно такие потери вынуждают Кремль искать новые резервы.

Сколько человек Путин может мобилизовать осенью

В интервью Sky News Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Путин может перейти к расширению мобилизации в России после выборов в Государственную Думу РФ, запланированные на 21 сентября.

По словам президента, Кремль не хочет объявлять об этом открыто, потому что опасается реакции российского общества. В то же время он предположил, что активные мобилизационные мероприятия могут начаться уже в начале октября, если Россия не столкнется с дополнительными проблемами из-за украинских ударов по логистике и новых международных санкций.

Как отметил Зеленский, Путин может рассчитывать на мобилизацию от 300 до 500 тыс. человек.

В то же время, президент обратил внимание, что быстро подготовить такое количество новобранцев Россия не сможет. Поэтому, по его мнению, значительную часть мобилизованных могут отправлять на фронт с минимальной подготовкой, что приведет к еще большим потерям.

Что говорят в ЦПД о мобилизации в РФ осенью

Подобные оценки озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Кремль рассматривает возможность провести новую масштабную мобилизацию в России осенью и призвать около 500 тыс. человек.

Коваленко утверждает, что часть новобранцев командование планирует направлять на фронт уже в течение первых двух недель после призыва. Их могут использовать для пополнения подразделений, понесших значительные потери на восточном направлении.

Другую часть мобилизованных, по его словам, будут готовить минимум месяц. После этого их могут использовать для открытия нового направления боевых действий.

Руководитель ЦПД предупредил, что в случае реализации такого сценария Украину может ожидать сложный осенне-зимний период, когда интенсивность боевых действий будет только расти.

По словам Коваленко, сторонниками такого плана являются руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, которые, по его утверждению, убедили Путина, что новая волна мобилизации позволит России изменить ситуацию на фронте.

Впрочем, сам Коваленко считает такие расчеты ошибочными.

Зачем России новая мобилизация

Кремль пытается компенсировать большие потери личного состава и сформировать резерв для продолжения боевых действий.

Более того, Владимир Зеленский сообщил об углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Москва рассчитывает привлечь еще 30 тыс. северокорейских военных, а также получить от КНДР дополнительные пусковые установки для баллистических ракет.

По мнению президента, это представляет угрозу не только Украине, но и странам Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку Россия фактически помогает Северной Корее получать боевой опыт в современной войне.

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