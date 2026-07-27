Війна в Україні триває понад чотири роки. За законом, під час воєнного стану мобілізації підлягають чоловіки до 60 років.

Водночас чоловіки за 50 часто мають хронічні захворювання, через що не завжди можуть виконувати бойові завдання. Тому в парламенті та серед військових не раз порушувалося питання про зниження граничного мобілізаційного віку.

Чи можливе зниження мобілізаційного віку до 50 років, Факти ICTV запитали в адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко.

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Зниження мобілізаційного віку до 50 років в Україні: що відомо

До Кабміну неодноразово подавалися петиції щодо зниження мобілізаційного віку:

№41/008451-25 Наприклад, петиціявід 14 серпня 2025 року, автором якої є Віктор Сніжко, вимагає знизити граничний вік із 60 до 55 років.

№41/008658-25 Ще одна петиція —від 24 вересня 2025 року — аргументує, що чоловіки, старші 55 років, мають слабке здоров’я та часто потребують лікування, тож не можуть ефективно проходити службу.

№22/229766-єп Ще у 2024 році петиціяіз вимогою зменшити мобілізаційний вік до 50 років зібрала необхідну кількість підписів і нині перебуває на розгляді.

Чи можливе зменшення мобілізаційного віку до 50 років: думка юриста

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснює, що нині діє кілька контрактних програм для служби у ЗСУ, зокрема Контракт 18-24, а нещодавно запроваджено і Контракт 60+. Він дозволяє чоловікам старше 60 років підписувати контракт на проходження служби під час воєнного стану.

Президент підписав відповідний закон, і військові частини вже отримали інструкції, як працювати з такими контрактами. Саме тому, на думку адвокатки, очікувати зниження мобілізаційного віку найближчим часом не варто.

– Попри численні петиції та дискусії, наразі немає жодних ухвалених законів чи постанов Кабміну, які б передбачали зниження мобілізаційного віку до 50 років, – наголосила адвокатка.

Водночас Аніщенко зазначає, що чоловіки після 50 років мають слабше здоров’я, але у ЗСУ існують посади в підрозділах забезпечення чи зв’язку, де вони можуть виконувати завдання. Тож їх продовжують залучати до служби.

Що кажуть в Офісі президента

Попри повідомлення про можливе посилення наступальних дій Росії, українська влада наразі не планує змінювати правила мобілізації. Йдеться як про можливе зниження мобілізаційного віку, так і про запровадження нових обмежень на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 24 років.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса.

За його словами, зараз питання зниження мобілізаційного віку взагалі не перебуває на порядку денному. Так само влада не розглядає можливість обмежити виїзд за кордон молодих чоловіків віком від 18 до 24 років.

Паліса наголосив, що навіть під час аналізу можливих ризиків такі ініціативи наразі не обговорюються.

Водночас він уточнив, що подальші рішення залежатимуть від розвитку ситуації на фронті. Якщо безпекова ситуація зміниться, держава може оцінювати різні сценарії, однак нині питання ані зниження мобілізаційного віку, ані нових обмежень для молоді не розглядається.

Окремо заступник керівника Офісу президента прокоментував інформацію про можливу обов’язкову мобілізацію жінок.

За словами Павла Паліси, зараз таких планів немає. Він підкреслив, що служба жінок у Силах оборони залишається добровільною. За бажання вони можуть укласти контракт на тих самих умовах, що й чоловіки.

Крім того, Паліса повідомив, що Міністерство оборони не готує окремих або пільгових контрактів для жінок. Натомість відомство працює над єдиною системою контрактної служби, умови якої будуть однаковими для всіх військовослужбовців незалежно від статі. За його словами, нові умови мають бути достатньо привабливими для тих, хто вирішить добровільно вступити до війська.

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