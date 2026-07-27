Вчителі, як і інші громадяни України, підлягають загальній мобілізації в разі потреби. Однак на них можуть поширюватися певні винятки та відстрочки.

Факти ICTV дізнавалися у адвокатів Анни Даніель та Мирослави Мостової, чи можуть мобілізувати вчителів в Україні та за яких умов.

Підстави на відстрочку від мобілізації вчителів у 2026 році

Анна Даніель, адвокат, кандидат юридичних наук, керівник Адвокатського бюро Анни Даніель, зазначає, що в Україні певні категорії осіб, зокрема вчителі, мають право отримати відстрочку від мобілізації, відповідно до постанови № 560 від 16 травня 2024 року.

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Відстрочка від мобілізації для вчителів можлива за таких умов:

Вчителі та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють, відповідно, у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Інвалідність або інші медичні показання: якщо вчитель має медичні показання, які не дають змоги служити (наприклад, серйозні хвороби або інвалідність), він може отримати відстрочку або бути повністю звільнений від мобілізації.

Члени родин осіб, які перебувають у збройних силах: в деяких випадках відстрочку можуть отримати вчителі, які стали опікунами осіб, що мають право на звільнення зі служби за станом здоров’я.

Вчителі, члени сімей яких (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції або загинули чи зникли безвісти за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану.

Вчителі, члени сімей яких (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) є особами, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.).

Вчителі можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони є єдиним опікуном для дітей.

Умови мобілізації вчителів і обставини, за яких вони можуть бути відстрочені чи звільнені від призову, визначаються нормативно-правовими актами, які регулярно оновлюються відповідно до ситуації в країні.

Чи можлива мобілізація вчителів в Україні у 2026 році

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостова наголошує, що 16 січня 2025 року набула чинності постанова КМУ №1558 Про внесення до деяких постанов КМУ змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації, ціллю якої було впорядкування деяких питань мобілізації та надання відстрочок певним категоріям громадян.

Анна Даніель говорить, що згідно з вимогами законодавства, вчителі можуть бути мобілізовані у разі потреби в кадрах у Збройних силах України або інших військових формуваннях, якщо це є критично важливим для оборони країни.

Вона зазначає, що відповідно до постанови № 1558, науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку.

Згідно з чинним законодавством вчителі можуть бути мобілізовані в разі дефіциту кадрових ресурсів у Збройних силах або інших військових формуваннях, якщо це буде визнано необхідним для оборони країни.

– Однак, зазвичай це стосується вчителів, які не мають права на отримання відстрочок або звільнень і знаходяться у призовному віці, не мають проблем зі здоров’ям, які унеможливлюють несення ними військової служби, – говорить Анна Даніель.

Законодавство України зазвичай передбачає поступове залучення до мобілізації осіб залежно від їхньої важливості для цивільного сектору, тому вчителі, які мають високу кваліфікацію в галузі освіти, можуть бути мобілізовані лише в крайньому випадку.

Відстрочки для аспірантів та науковців у Резерв+

Адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова у коментарі для Фактів ICTV нагадала, що нещодавно в застосунку Резерв+ розширили можливості для оформлення відстрочки від мобілізації. Скористатися онлайн-сервісом тепер можуть наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ.

Для оформлення відстрочки необхідно, щоб у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) були актуальні дані про основне місце роботи, зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки, а також підтвердження права на відстрочку за відповідною посадою.

Крім того, посада має належати до переліку наукових, а сама установа повинна здійснювати наукову діяльність і пройти державну атестацію.

Новий сервіс доступний працівникам Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Можливість оформити відстрочку через Резерв+ мають науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також аспіранти й науковці, які залучені до освітнього процесу.

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