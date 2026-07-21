Під час воєнного стану військовозобов’язані дедалі частіше стикаються з повідомленнями про внесення до розшуку через ТЦК та СП.

Попри це, не всі розуміють, за яких обставин це може статися, чи достатньо для цього неявки за повісткою та чи потрібне рішення суду. Навколо процедури виникає чимало запитань і поширюються різні міфи.

Чи може ТЦК подати в розшук без рішення суду та що з цього приводу говорить адвокат, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що означає розшук ТЦК

Після запровадження електронного військово-облікового документа дедалі більше військовозобов’язаних помічають у застосунку Резерв+ позначку “у розшуку”. Проте далеко не всі розуміють, що саме означає такий статус, коли ТЦК подає військовозобов’язаного в розшук і які порушення можуть до цього призвести.

Розшук, який ініціює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, не є кримінальним переслідуванням.

Йдеться про адміністративну процедуру. Це один з етапів провадження у справах про порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. Порядок таких дій визначений Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Як перевірити, чи перебуває людина у розшуку

Дізнатися про наявність такого статусу можна самостійно через застосунок Резерв+. Для цього потрібно:

авторизуватися у застосунку;

уточнити свої військово-облікові дані;

сформувати електронний військово-обліковий документ у PDF або переглянути повну інформацію про свій статус.

Якщо щодо людини вже ініційовано розшук, відповідна інформація відобразиться у військово-обліковому документі. Такі позначки світяться червоним.

Причини, чому ТЦК подає в розшук

Як розповіла у коментарі для Фактів ICTV адвокат, керівник практики обслуговування приватних клієнтів та партнер АО Reliance Ірина Цибко, термін розшук ТЦК у побуті та юридичній практиці означає звернення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки до Національної поліції з проханням встановити місце перебування особи та доставити її для складання адміністративного протоколу.

ТЦК ініціює розшук у разі порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію (ст. 210, 210-1 КУпАП).

Коли ТЦК подає військовозобов’язаного в розшук:

неявка за повісткою (для уточнення даних, проходження ВЛК чи за мобілізаційним розпорядженням) без поважних причин;

серед причин, коли ТЦК можуть подати в розшук – ігнорування обов’язку стати на облік (наприклад, для внутрішньо переміщених осіб у 7-денний термін);

невідповідність або відсутність даних про особу в Єдиному державному реєстрі Оберіг / додатку Резерв+;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або ненадання інформації про зміну місця проживання чи сімейного стану.

Скільки є часу від повістки до розшуку

Цибко зазначила, що законодавство не встановлює точної кількості днів для звернення до поліції.

Адміністративний розшук. На практиці ТЦК фіксує факт неявки в день, зазначений у повістці. Якщо протягом кількох днів військовозобов’язаний не надає документів, що підтверджують поважну причину (хвороба, смерть близьких тощо), ТЦК надсилає відповідне звернення до Національної поліції.

Кримінальний розшук. Якщо йдеться про систематичне ухилення (наприклад, після проходження ВЛК та отримання бойової повістки), це кваліфікується за ст. 336 або 337 КК України. У такому разі відкривається кримінальне провадження.

Чи може ТЦК подати в розшук без рішення суду

– Так, але йдеться про адміністративне доставлення, а не кримінальний розшук, – уточнила правчиня.

Вона додала, що для подачі запиту до Національної поліції про встановлення місцеперебування та адміністративне затримання (ст. 259, 262 КУпАП) рішення суду не потрібне. ТЦК діє в межах наданих йому адміністративних повноважень.

Рішення суду (ухвала слідчого судді) необхідне виключно у випадку оголошення особи в розшук у межах кримінального провадження.

Важливий нюанс:

– Поліція за запитом ТЦК має право лише затримати особу та доставити її до найближчого ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Сам по собі ТЦК не є органом досудового розслідування і самостійно проводити розшукові дії на вулицях не має права, – попередила адвокат.

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