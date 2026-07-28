МВС України може оголосити людину в розшук за рішенням суду в межах слідства у кримінальній справі, якщо її місцеперебування невідоме або вона перебуває за межами України та переховується від органів влади.

Як самостійно можна перевірити, чи перебуває людина в розшуку, куди звертатися та що для цього потрібно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як перевірити, чи перебуває людина в розшуку 2026

На гарячій лінії Безоплатної правової допомоги Фактам ICTV розповіли: щоб самостійно дізнатися, чи перебуває особа у розшуку, можна скористатися базою МВС України.

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Для цього можна:

звернутися безпосередньо до відділку поліції;

подивитися інформацію на сайті сервісів МВС.

Щоб дізнатися інформацію про розшук людини, необхідно на сайті сервісів МВС обрати пункт Особи, які переховуються від органів влади, заповнити дані щодо певної людини та подивитися інформацію про неї. Для розшуку публікується орган, що розшукує, стаття розшуку, дата народження особи, фотографія (за наявності).

Дані про розшук людей Міністерством внутрішніх справ публікує у вигляді реєстру. Вони відкриті та публічні. Список осіб, які перебувають у розшуку в оперативному порядку, публікувати заборонено.

Сервіси для перевірки людей, що перебувають у розшуку: перелік

Юристи БПД розповіли, як перевірити, чи перебуває людина в розшуку 2026 за допомогою спеціальних сервісів.

Окрім звернення до відкритої бази розшуку МВС, перевірити особу можна такими способами:

скористатися аналітичною системою YouControl People

за допомогою сервісу O pendatabot

звернутися за консультацією до юриста — фахівці нададуть допомогу у з’ясуванні статусу особи в розшуку, допоможуть визначити, чи існують накази, судові рішення або обмеження щодо конкретної особи.

скористатися базами розшуку людей по всій Україні — спеціальні ресурси можуть містити відкриті дані щодо розшуку СБУ, Прокуратури, МВС, військкоматів, судової влади, ЗСУ, податкової та інших державних органів.

пошук через ЗМІ та інтернет — інформація про осіб, які перебувають у розшуку, також може бути оприлюднена у ЗМІ та інших джерелах.

Як перевірити, чи перебуває людина в розшуку ТЦК у 2026 році

Після запровадження воєнного стану до розшуку можуть потрапити не лише особи, яких підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень.

У разі порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію територіальні центри комплектування та соціальної підтримки також можуть ініціювати адміністративний розшук військовозобов’язаного.

Перевірити, чи внесено людину до такого розшуку, можна самостійно через застосунок Резерв+. Для цього потрібно авторизуватися, оновити військово-облікові дані та відкрити електронний військово-обліковий документ. Якщо щодо особи вже розпочато процедуру розшуку, відповідна позначка відобразиться в документі.

Як розповіла адвокатка, партнерка АО Reliance Ірина Цибко у коментарі для Фактів ICTV, так званий розшук ТЦК не є кримінальним переслідуванням. Насправді йдеться про адміністративну процедуру, під час якої ТЦК звертається до Національної поліції з проханням встановити місцеперебування людини та доставити її до територіального центру для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

За що можуть оголосити в розшук ТЦК

Як пояснила Ірина Цибко, ТЦК може ініціювати розшук у разі порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

Підставою, зокрема, може стати неявка за повісткою без поважної причини, ухилення від проходження військово-лікарської комісії, непостановка на військовий облік у визначений законом строк, а також неповідомлення про зміну місця проживання, сімейного стану чи інших військово-облікових даних.

Водночас закон не визначає конкретного строку, через який після неявки за повісткою людину можуть подати в розшук. За словами адвокатки, зазвичай ТЦК фіксує факт неявки в день, зазначений у повістці. Якщо протягом наступних кількох днів військовозобов’язаний не підтвердить поважну причину своєї відсутності, територіальний центр може звернутися до Національної поліції.

Чи потрібне рішення суду для розшуку ТЦК

Ірина Цибко наголошує, що для такого адміністративного розшуку рішення суду не потрібне. ТЦК має право звернутися до поліції в межах своїх адміністративних повноважень. Водночас це не означає відкриття кримінального провадження.

За словами адвокатки, поліція в такому випадку може лише встановити місцеперебування людини, затримати її в передбачених законом випадках і доставити до найближчого ТЦК для оформлення адміністративного протоколу.

Самі ж територіальні центри не мають повноважень самостійно проводити розшукові заходи або затримувати людей на вулиці.

Лише якщо йдеться вже про кримінальне провадження, наприклад через ухилення від призову після завершення всіх мобілізаційних процедур, оголошення особи в розшук відбувається за правилами кримінального процесу, а для цього потрібне відповідне процесуальне рішення.

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