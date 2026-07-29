Кабінет міністрів додатково спрямує 70 млн грн із резервного фонду державного бюджету на облаштування антидронового захисту вулиць і доріг у Сумах.

Уряд виділить 70 млн грн на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах

Як повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, відповідні роботи мають завершити у найкоротші терміни.

– З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорили питання встановлення додаткових мобільних укриттів там, де це найбільш необхідно, – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, що Суми та прикордонні громади області перебувають під постійними російськими атаками, які останнім часом посилились.

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Наприкінці червня Сумської ОВА повідомляла, що від травня 2026 року російські війська щонайменше 69 разів атакували Суми FPV-дронами. У 48 випадках ворог застосовував безпілотники, керовані за допомогою оптоволокна. Водночас упродовж 2025 року таких атак безпосередньо на обласний центр не фіксували.

Через постійні удари в області посилюють систему протидії безпілотникам, облаштовують захисні конструкції на дорогах та збільшують кількість укриттів.

Так раніше повідомлялось, що у Сумах запроваджують додаткове звукове оповіщення через гучномовці, яке попереджатиме жителів про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами.

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