Дополнительная защита: в Сумах будут отдельно оповещать об атаке КАБами
- В Сумах вводится дополнительное звуковое оповещение через громкоговорители, которое будет предупреждать жителей о непосредственной угрозе ударов управляемыми авиабомбами.
- В ОВА отмечают, что это объявление не заменяет обычную воздушную тревогу, а служит дополнительным уровнем информирования, чтобы люди могли быстрее перейти в укрытие.
В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе применения управляемых авиационных бомб со стороны России.
Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Уведомление об угрозе КАБов в Сумах
Решение о введении дополнительного оповещения об угрозе КАБов в Сумах проработали вместе с военными, обществом и соответствующими службами.
Как отмечают в ОВА, при непосредственной угрозе применения управляемых авиабомб по городу через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение.
– Внимание! КАБи на город. Все в укрытие, – цитируют в областной военной администрации.
В ОВА рассказали, что это не заменяет воздушной тревоги и сообщения Воздушных сил ВСУ.
Однако это дает дополнительный уровень информирования, который поможет людям быстрее реагировать и перейти в безопасное место, утверждают в Сумской областной военной администрации.
В то же время в ОВА предупреждают, что следует немедленно пройти к ближайшему укрытию или другому безопасному месту, услышав подобное сообщение.