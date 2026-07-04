В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе применения управляемых авиационных бомб со стороны России.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Уведомление об угрозе КАБов в Сумах

Решение о введении дополнительного оповещения об угрозе КАБов в Сумах проработали вместе с военными, обществом и соответствующими службами.

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Как отмечают в ОВА, при непосредственной угрозе применения управляемых авиабомб по городу через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение.

– Внимание! КАБи на город. Все в укрытие, – цитируют в областной военной администрации.

В ОВА рассказали, что это не заменяет воздушной тревоги и сообщения Воздушных сил ВСУ.

Однако это дает дополнительный уровень информирования, который поможет людям быстрее реагировать и перейти в безопасное место, утверждают в Сумской областной военной администрации.

В то же время в ОВА предупреждают, что следует немедленно пройти к ближайшему укрытию или другому безопасному месту, услышав подобное сообщение.

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