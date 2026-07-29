Ударил ножом во время ВВК: в Киеве мужчина убил врача в Подольском РТЦК и СП
- В помещении Подольского районного ТЦК и СП в Киеве мужчина смертельно ранил ножом врача.
- Это произошло во время прохождения военно-врачебной комиссии.
- Нападавшего задержали полицейские, все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся следственные действия.
В помещении Подольского районного ТЦК и СП в Киеве мужчина смертельно ранил ножом врача во время прохождения военно-врачебной комиссии.
В Киеве мужчина во время ВВК убил врача ножом
Как сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, правоохранители доставили в центр комплектования нарушителя правил военного учета, ранее не прошедшего ВВК. Для устранения нарушения его направили на обследование во внештатную военно-врачебную комиссию №1.
Около 15:30, находясь в кабинете хирурга, мужчина нанес врачу несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась.
Нападавшего задержали сотрудники полиции. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственные действия. Мужчине грозит уголовная ответственность.
В ТЦК также отметили, что военно-врачебные комиссии являются гражданскими учреждениями, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных сил Украины, а их медицинский персонал состоит из гражданских работников.
К слову, 28 июля в селе Ежовцы Черновицкого района полицейские прибыли в дом 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.
Во время процессуальных мероприятий мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива.