У приміщенні Подільського районного ТЦК та СП у Києві чоловік смертельно поранив ножем лікарку під час проходження військово-лікарської комісії.

У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку ножем

Як повідомили у Київському міському ТЦК та СП, правоохоронці доставили до центру комплектування порушника правил військового обліку, який раніше не пройшов ВЛК. Для усунення порушення його направили на обстеження до позаштатної військово-лікарської комісії №1.

Близько 15:30, перебуваючи в кабінеті хірурга, чоловік завдав лікарці кількох ножових поранень. Від отриманих травм вона померла.

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Нападника затримали працівники поліції. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події та проводять слідчі дії. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

У ТЦК також наголосили, що військово-лікарські комісії є цивільними установами, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України, а їхній медичний персонал складається із цивільних працівників.

До речі, 28 липня у селі Єжівці Чернівецького району поліцейські прибули до будинку 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Під час процесуальних заходів чоловік кілька разів вистрілив із мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву.

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