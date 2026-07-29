За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали 1310 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

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Потери врага на 29 июля

личного состава – около 1 443 450 (+1 310) человек,

танков – 12 227 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 25 044 (+6) ед.

артиллерийских систем – 46 962 (+60) ед.

реактивных систем залпового огня – 1 973 (+3) ед.

средств противовоздушной обороны – 1 521 (+2) ед.

самолетов – 439 ед.,

вертолетов – 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 063 (+9) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468) ед.

крылатых ракет – 4 950 ед.,

кораблей и катеров – 34 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 127 181 (+331) ед.

специальной техники – 4 478 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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