За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали 1310 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

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Потери врага на 29 июля

  • личного состава – около 1 443 450 (+1 310) человек,
  • танков – 12 227 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 044 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 46 962 (+60) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 1 973 (+3) ед.
  • средств противовоздушной обороны – 1 521 (+2) ед.
  • самолетов – 439 ед.,
  • вертолетов – 354 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 063 (+9) ед.
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468) ед.
  • крылатых ракет – 4 950 ед.,
  • кораблей и катеров – 34 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 127 181 (+331) ед.
  • специальной техники – 4 478 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

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