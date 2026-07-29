Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 29 июля: ВСУ уничтожили 1310 оккупантов и 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали 1310 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.
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Потери врага на 29 июля
- личного состава – около 1 443 450 (+1 310) человек,
- танков – 12 227 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 25 044 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 46 962 (+60) ед.
- реактивных систем залпового огня – 1 973 (+3) ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 521 (+2) ед.
- самолетов – 439 ед.,
- вертолетов – 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 063 (+9) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468) ед.
- крылатых ракет – 4 950 ед.,
- кораблей и катеров – 34 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 127 181 (+331) ед.
- специальной техники – 4 478 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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