В среду, 29 июля, была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на одном из направлений фронта. Пилот катапультировался и находится в безопасности.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Упал истребитель F-16: что известно

— На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника, — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на борту истребителя произошла нештатная ситуация, вследствие которой пилот был вынужден катапультироваться.

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— В настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики, — отмечают в Генштабе.

На месте падения самолета продолжается работа правоохранителей и экспертов. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет. Причины инцидента устанавливаются.

Ось переклад російською без змін змісту.

Напомним, в мае 2025 года разбился самолет F-16, который участвовал в отражении воздушной атаки.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, пилот уничтожил три воздушные цели противника и уже работал по четвертой, применяя авиационную пушку.

Однако на борту возникла нештатная ситуация.

Пилот увел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения пилота быстро нашли и эвакуировали.

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