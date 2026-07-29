У середу, 29 липня, було втрачено зв’язок з винищувачем F-16 Повітряних сил Збройних сил України на одному з напрямків фронту. Пілот катапультувався і перебуває у безпеці.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Впав винищувач F-16: що відомо

– На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника, – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що на борту винищувача сталася нештатна ситуація, внаслідок якої пілот був змушений катапультуватися.

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– Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики, – зазначають у Генштабі.

На місці падіння літака триває робота правоохоронців та експертів. Жертв серед цивільного населення і руйнувань немає. Причини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, у травні 2025 року зазнав катастрофи винищувач F-16, який був залучений до відбиття повітряної атаки.

Як повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ, пілот знищив три повітряні цілі противника та вже працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

Під час виконання завдання на борту літака виникла нештатна ситуація.

Пілот відвів винищувач подалі від населеного пункту та успішно катапультувався. Завдяки оперативним діям групи пошуково-рятувального забезпечення його швидко знайшли й евакуювали.

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