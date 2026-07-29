Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Дональда Трампа предоставить экстренный “зимний пакет” ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Об этом глава государства сказал в интервью Axios.

“Зимние” ракеты в Patriot

В Украине запасы ракет-перехватчиков для антибалистических систем почти исчерпаны. Это была причина, почему Украина не смогла отразить недавние российские атаки на Киев.

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Если вопрос с перехватчиками не решат до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции. Поэтому миллионы украинцев останутся без отопления.

Война с Ираном также сократила запасы ракет-перехватчиков Patriot в США, что затрудняет их продажу Украине.

Известно, что на саммите НАТО в Турции Зеленский и Трамп обсудили возможность предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Зеленский сказал, что во время встречи 28 июля Трамп согласился продолжить работу над разрешениями на производство ракет Patriot.

ВладимирЗеленский также сообщил, что встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, производящих ракеты-перехватчики Patriot.

По данным Axios, даже если Украина получит лицензии, на производство большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. А по словам Зеленского, ракеты нужны Украине “на вчера”. И к зиме нужно не менее 300 единиц.

Дональд Трамп пообещал помочь, но дал понять, что это будет сложно, ведь перехватчики нужны на войне с Ираном.

Владимир Зеленский сказал, что Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет при каждом большом ударе по Украине. А в месяц РФ совершает от трех до пяти массированных атак.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова поделиться своими военными технологиями или опытом, чтобы получить ракеты-перехватчики в Patriot.

Президент также сообщил, что Украина и американские оборонные компании изучают возможность модификации украинских баллистических ракет и превращение их в перехватчики для Patriot.

— Это будет быстрее и дешевле, — сказал Зеленский.

Источник : Axios

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