Рада Європейського Союзу погодила зміни до Плану України, які дозволять залучити у 2026 році додаткові €8,3 млрд фінансування в межах позики на підтримку України.

Рада ЄС затвердила оновлений план реформ України

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram, План України є основою реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, вдосконалення державного управління, протидію корупції та розбудову сучасної і стійкої економіки на шляху до членства в Європейському Союзі.

У Раді ЄС уточнили, що ухвалені зміни стосуються Механізму підтримки України та пов’язаного з ним Плану України. Документ визначає перелік реформ, виконання яких є умовою для отримання коштів.

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Оновлений план передбачає додаткові кроки у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Зміни враховують €8,3 млрд фінансування на 2026 рік у межах позики, яку Європарламент і Рада ЄС погодили у лютому.

Механізм підтримки України набув чинності 1 березня 2024 року. Він передбачає понад €50 млрд грантів і позик на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у 2024–2027 роках.

Від початку дії механізму Україна вже отримала 6 млрд євро перехідного фінансування, €1,89 млрд попереднього фінансування, а також сім траншів на загальну суму близько €21,6 млрд.

Корецький подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, Єврокомісії та країнам ЄС за підтримку України.

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