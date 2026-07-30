Украина получила от ЕС еще €3,5 млрд на оборону в рамках Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей Сил обороны, развитие оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для фронта.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Украина получила на оборону €3,5 млрд

По словам министра финансов Сергея Марченко, поддержка Евросоюза позволяет непрерывно финансировать критически важные потребности Сил обороны и ускоряет поставки вооружения и техники украинским военным.

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Премьер-министр Сергей Корецкий уточнил, что в 2026 году в рамках программы Ukraine Support Loan предусмотрено до €45 млрд помощи Украине. Из этой суммы по состоянию на сегодня уже привлечено €11,7 млрд, из которых €3,2 млрд направлено на бюджетные нужды, а €8,5 млрд — на оборону.

Это уже второй оборонительный транш в рамках механизма. Ранее Украина получила первую часть оборонного финансирования в размере €5 млрд. Также в июне в государственный бюджет поступило €3,2 млрд первого транша бюджетной поддержки.

Программа Ukraine Support Loan является частью двухлетнего пакета поддержки Европейского Союза для Украины на 2026-2027 годы. Общий объем инструмента составляет до €90 млрд, из которых €60 млрд предусмотрено на оборонные нужды, а еще €30 млрд — на экономическую и бюджетную поддержку.

В 2026 году Украина может получить до €45 млрд в рамках этого механизма. Из них 28,3 млрд евро запланировано именно на финансирование оборонного направления. Это должно обеспечить стабильное финансирование критических потребностей государства и содействовать развитию собственного оборонного производства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что дополнительные €3,47 млрд помогут защитить небо Украины.

— Также мы сближаем наши оборонные отрасли, объединяя промышленный масштаб Европы с непревзойденными инновациями Украины. Пусть новая поддержка четко сигнализирует: каждый российский удар укрепляет решимость Украины быть свободной и нашу решимость стоять с Украиной столько, сколько нужно, — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Выделенные деньги пойдут на закупку беспилотников, в частности дальнобойных реактивных дронов, ракет и на истребители Gripen.

Источник : Минфин

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