Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит масштабную спецоперацию Честный призыв.

Операция Честный призыв

Как сообщает ГБР, обыски и другие следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в большинстве регионов Украины.

Правоохранители проверяют возможные факты содействия уклонению от мобилизации за денежное вознаграждение, а также превышение служебных полномочий работниками ТЦК. В частности, речь идет о случаях избиения и пыток военнообязанных.

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В ГБР подчеркнули, что спецоперация является частью комплексной работы по очистке системы, а не реакцией на один резонансный инцидент.

По итогам следственных действий в разных регионах ожидается задержание и сообщение о подозрении фигурантам возможных правонарушений.

Реакция Генштаба на проверки в ТЦК

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам в проведении проверок и расследовании возможных коррупционных правонарушений и злоупотреблений в территориальных центрах комплектования.

В ВСУ отметили политику нулевой толерантности к коррупции и необходимость объективно и беспристрастно проверять каждое сообщение о вероятном правонарушении.

В Генштабе отметили, что доверие общества к системе комплектования можно укрепить благодаря соблюдению законности, прозрачности и неотвратимости ответственности. Если факты противоправной деятельности подтвердятся, виновные должны ответить в соответствии с законодательством.

В то же время в Генштабе призвали не обесценивать работу военнослужащих ТЦК, которые добросовестно и профессионально выполняют свои обязанности, обеспечивая мобилизацию и усиление обороноспособности Украины.

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