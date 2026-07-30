Обыски в более 100 ТЦК по Украине: ГБР проводит спецоперацию Честный призыв
- Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит масштабную спецоперацию Честный призыв в территориальных центрах комплектования.
- Обыски и следственные действия проходят более чем в 100 ТЦК в большинстве регионов Украины, где проверяют возможное содействие уклонению от мобилизации и злоупотребления служащих.
Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит масштабную спецоперацию Честный призыв.
Операция Честный призыв
Как сообщает ГБР, обыски и другие следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в большинстве регионов Украины.
Правоохранители проверяют возможные факты содействия уклонению от мобилизации за денежное вознаграждение, а также превышение служебных полномочий работниками ТЦК. В частности, речь идет о случаях избиения и пыток военнообязанных.
В ГБР подчеркнули, что спецоперация является частью комплексной работы по очистке системы, а не реакцией на один резонансный инцидент.
По итогам следственных действий в разных регионах ожидается задержание и сообщение о подозрении фигурантам возможных правонарушений.
Реакция Генштаба на проверки в ТЦК
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам в проведении проверок и расследовании возможных коррупционных правонарушений и злоупотреблений в территориальных центрах комплектования.
В ВСУ отметили политику нулевой толерантности к коррупции и необходимость объективно и беспристрастно проверять каждое сообщение о вероятном правонарушении.
В Генштабе отметили, что доверие общества к системе комплектования можно укрепить благодаря соблюдению законности, прозрачности и неотвратимости ответственности. Если факты противоправной деятельности подтвердятся, виновные должны ответить в соответствии с законодательством.
В то же время в Генштабе призвали не обесценивать работу военнослужащих ТЦК, которые добросовестно и профессионально выполняют свои обязанности, обеспечивая мобилизацию и усиление обороноспособности Украины.