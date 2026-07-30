Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію Чесний призов.

Операція Чесний призов

Як повідомляє ДБР, обшуки та інші слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в більшості регіонів України.

Правоохоронці перевіряють можливі факти сприяння ухиленню від мобілізації за грошову винагороду, а також перевищення службових повноважень працівниками ТЦК. Зокрема, йдеться про випадки побиття та катування військовозобов’язаних.

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У ДБР наголосили, що спецоперація є частиною комплексної роботи з очищення системи, а не реакцією на один резонансний інцидент.

За підсумками слідчих дій у різних регіонах очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам можливих правопорушень.

Реакція Генштабу на перевірки у ТЦК

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірок та розслідуванні можливих корупційних правопорушень і зловживань у територіальних центрах комплектування.

У ЗСУ наголосили на політиці нульової толерантності до корупції та необхідності об’єктивно й неупереджено перевіряти кожне повідомлення про ймовірне правопорушення.

У Генштабі зазначили, що довіру суспільства до системи комплектування можна зміцнити завдяки дотриманню законності, прозорості та невідворотності відповідальності. Якщо факти протиправної діяльності підтвердяться, винні мають відповісти відповідно до законодавства.

Водночас у Генштабі закликали не знецінювати роботу військовослужбовців ТЦК, які сумлінно та професійно виконують свої обов’язки, забезпечуючи мобілізацію і посилення обороноздатності України.

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