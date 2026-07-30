В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине зафиксировали новые отключения электричества в шести областях.

О ситуации в энергосистеме сообщили НЭК Укрэнерго, Министерство энергетики Украины и АО Сумыоблэнерго.

Ситуация в энергосистеме Украины 30 июля: что известно

По данным Укрэнерго, из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры самая сложная ситуация сложилась в Сумской области.

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Из-за повреждений энергетического оборудования в Сумах и соседних населенных пунктах ввели аварийные отключения электричества.

В Укрэнерго отметили, что ограничения снимут сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, по состоянию на утро новые отключения зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях.

В Министерстве энергетики сообщили, что в результате ночной российской атаки в Днепропетровской области погиб работник энергетической отрасли.

Восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Минэнерго также отметили, что по состоянию на 30 июля применение почасовых или аварийных графиков отключений электроэнергии для страны в целом не прогнозируется.

В то же время украинцев призвали по возможности переносить активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину 30 июля Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты разных типов и 284 ударных беспилотника.

Основными направлениями атаки стали Киевская и Львовская области, однако под ударами также оказались Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

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