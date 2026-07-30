Заявления Министерства обороны РФ о якобы “захвате” населенных пунктов Новая Сечь Юнаковской общины и Могрица в Сумской области являются очередной дезинформацией и не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Центре коммуникаций группировки войск Курск.

Новая Сечь находится под полным контролем Сил обороны Украины

В военном командовании отметили, что населенный пункт Новая Сечь находится под полным контролем сил обороны Украины. Украинские подразделения непоколебимо удерживают свои позиции и продолжают выполнять боевые задания.

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— Такие заявления враждебных пропагандистов о “взятии” территорий, где их солдат видели разве что через прицелы украинских дронов — это уже давняя практика, — отметили в Центре коммуникаций.

В Силах обороны объясняют, что фейковые отчеты российских генералов — это лихорадочный ответ на регулярные и болезненные удары ВСУ по военным объектам и логистике на территории РФ (в частности, упоминается недавний пораженный аэродром Халине в Курской области).

Не имея возможности остановить украинские deep strikes и middle strikes, военное руководство РФ вынуждено придумывать виртуальные “успехи” для внутренней аудитории.

Украинцев и СМИ призывают не подвергаться враждебным манипуляциям и доверять только официальным источникам информации Сил обороны Украины.

Позже российские Телеграмм-каналы опубликовали информацию о захвате еще одного села в Сумской области — Могрица. Группировка войск Курск в комментарии Суспільному сообщила, что это ложь.

— Населённый пункт Могрица находится под контролем сил обороны Украины. Масштаб фантазий российского командования об “окружении” и “полосах безопасности” растет прямо пропорционально количеству наших чувствительных ударов по российским целям, — отметили украинские военнослужащие.

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