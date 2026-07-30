СБС поразили базу катеров в Крыму и площадку запуска дронов в Донецке
- СБС ВСУ поразили базу катеров МБеК, элементы ПВО и другие военные объекты РФ в Крыму, Запорожской, Донецкой и Ростовской областях.
- Операции провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили в оккупированном Крыму базу катеров морского безэкипажного комплекса, расположенную в Снежном Евпаторийского района.
Также были поражены радиопрозрачные укрытия радиолокационной станции в Охотничьем на Ай-Петри в Ялтинском районе, сообщил командующий СБС Роберт Бровди.
СБС поразили новые цели в Крыму и на ВОТ
По словам Бровди, базу катеров МБеК и радиопрозрачные укрытия РЛС поразили бойцы 9 батальона Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра.
В Силах беспилотных систем добавили, что операторы 412 отдельной бригады Nemesis в Запорожской области поразили радиолокационную станцию П-18.
В Донецкой области операторы пограничного подразделения Феникс поразили зенитный ракетный комплекс Бук-М3, который перевозили на трале.
В Ростовской области РФ операторы 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птахи Мадяра нанесли поражение радиолокационной станции Небо-СВУ и транспортному радиолокационному комплексу Сопка-2.
На аэродроме Донецк операторы пограничного подразделения Феникс поразили площадку запуска ударных БпЛА противника.
Операции провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.
В рамках операции МоЛоЧКа поражены четыре танкера. С начала операции, которая стартовала 6 июля 2026 года, всего поражено 205 судов, из них 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море.
В ночь на 30 июля в оккупированном Крыму звучали взрывы в Гвардейском, поселке Николаевка возле Симферополя, Феодосии и прилегающем районе.
Над полуостровом, над Черным и Азовским морями работала российская ПВО.
Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявлял, что процесс освобождения оккупированного Крыма уже продолжается. Он происходит без классического наземного штурма и без потерь со стороны Сил обороны.
По его словам, ключевой задачей является лишение российского группировки на полуострове возможности обеспечивать себя ресурсами.