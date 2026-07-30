Силы беспилотных систем ВСУ поразили в оккупированном Крыму базу катеров морского безэкипажного комплекса, расположенную в Снежном Евпаторийского района.

Также были поражены радиопрозрачные укрытия радиолокационной станции в Охотничьем на Ай-Петри в Ялтинском районе, сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

СБС поразили новые цели в Крыму и на ВОТ

По словам Бровди, базу катеров МБеК и радиопрозрачные укрытия РЛС поразили бойцы 9 батальона Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра.

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В Силах беспилотных систем добавили, что операторы 412 отдельной бригады Nemesis в Запорожской области поразили радиолокационную станцию П-18.

В Донецкой области операторы пограничного подразделения Феникс поразили зенитный ракетный комплекс Бук-М3, который перевозили на трале.

В Ростовской области РФ операторы 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птахи Мадяра нанесли поражение радиолокационной станции Небо-СВУ и транспортному радиолокационному комплексу Сопка-2.

На аэродроме Донецк операторы пограничного подразделения Феникс поразили площадку запуска ударных БпЛА противника.

Операции провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.

В рамках операции МоЛоЧКа поражены четыре танкера. С начала операции, которая стартовала 6 июля 2026 года, всего поражено 205 судов, из них 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море.

В ночь на 30 июля в оккупированном Крыму звучали взрывы в Гвардейском, поселке Николаевка возле Симферополя, Феодосии и прилегающем районе.

Над полуостровом, над Черным и Азовским морями работала российская ПВО.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявлял, что процесс освобождения оккупированного Крыма уже продолжается. Он происходит без классического наземного штурма и без потерь со стороны Сил обороны.

По его словам, ключевой задачей является лишение российского группировки на полуострове возможности обеспечивать себя ресурсами.

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