Заяви Міністерства оборони РФ про нібито “захоплення” населених пунктів Нова Січ Юнаківської громади та Могриця на Сумщині є черговою дезінформацією та не відповідають дійсності.

Про це повідомили у центрі комунікацій угруповання військ Курськ.

Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України

У військовому командуванні наголосили, що населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України. Українські підрозділи непохитно утримують свої позиції та продовжують виконувати бойові завдання.

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— Такі заяви ворожих пропагандистів про “взяття” територій, де їхніх солдатів бачили хіба що через приціли українських дронів — це вже давня практика, — зазначили у центрі комунікацій.

У Силах оборони пояснюють, що фейкові звіти російських генералів — це гарячкова реакція на регулярні та болючі удари ЗСУ по військових об’єктах і логістиці на території РФ (зокрема, згадується нещодавній уражений аеродром Халіне у Курській області).

Не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, військове керівництво РФ змушене вигадувати віртуальні “успіхи” для внутрішньої аудиторії.

Українців та ЗМІ закликають не піддаватися на ворожі маніпуляції та довіряти лише офіційним джерелам інформації Сил оборони України.

Пізніше російські Телеграм-канали опублікували інформацію про захоплення ще одного села в Сумській області — Могриця. Угруповання військ Курськ в коментарі Суспільному повідомило, що це брехня.

— Населений пункт Могриця перебуває під контролем Сил оборони України. Масштаб фантазій російського командування про “оточення” та “смуги безпеки” зростає прямо пропорційно до кількості наших дошкульних ударів по російських цілях, — зауважили українські військовослужбовці.

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