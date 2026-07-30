Это должны видеть в Пентагоне: Зеленский отреагировал на убийство семьи Вороновых
- После удара РФ по Радушному, в результате которого погибла семья, Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить передачу ракет для ПВО.
- Президент назвал атаку на Радушное "ужасным преступлением российской войны против Украины".
Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по дому в поселке Радушное возле Кривого Рога, в результате которого погибла многодетная семья.
Президент обратился к международным партнерам с призывом ускорить передачу Украине ракет для систем противовоздушной обороны.
Гибель семьи Вороновых: Зеленский призвал усилить украинскую ПВО
После российского ракетного удара по жилому дому в поселке Радушное, в результате которого погибла многодетная семья, Зеленский призвал международных партнеров ускорить передачу Украине ракет для систем ПВО.
— Это российское зло можно остановить только всем миром. Никто не может быть оставлен один на один против такого террора. И когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для Патриотов, когда мы ищем возможности, чтобы защищаться от российской баллистики, мы говорим не об абстракциях. Мы говорим именно о таких семьях, именно о таких людях, которые могут жить, если есть чем сбивать российские ракеты — если партнеры помогают с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские Искандеры нечем останавливать, — заявил Зеленский в четверг, 30 июля.
Президент подчеркнул, что последствия российских атак должны видеть люди, которые принимают решения о предоставлении Украине военной помощи.
— Важно, чтобы этих людей видели те, кто принимает решения — решения в Пентагоне, в европейских столицах и везде в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизни. Реальность говорит сама за себя. Защита жизни нужна. Ракеты для ПВО нужны, — отметил он.
По словам Зеленского, в результате удара российской баллистической ракеты по жилому дому в Радушном погибли родители и трое детей из семьи Вороновых. Судьба нескольких членов семьи устанавливается.
Президент назвал атаку “ужасным преступлением российской войны против Украины”.
Напомним, в ночь против 30 июля российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов.
Во время взрывов в поселке Радушное Днепропетровской области российская ракета попала в дом, где проживала многодетная семья.
В результате удара погибли шестеро людей, в частности трое детей — 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет.
Еще восемь человек получили ранения. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 84-летнюю женщину.
В состоянии средней тяжести находятся 49-летняя женщина и мальчики в возрасте 6 и 15 лет. Другие пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.
Фото: Владимир Зеленский