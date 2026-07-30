Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по дому в поселке Радушное возле Кривого Рога, в результате которого погибла многодетная семья.

Президент обратился к международным партнерам с призывом ускорить передачу Украине ракет для систем противовоздушной обороны.

Гибель семьи Вороновых: Зеленский призвал усилить украинскую ПВО

После российского ракетного удара по жилому дому в поселке Радушное, в результате которого погибла многодетная семья, Зеленский призвал международных партнеров ускорить передачу Украине ракет для систем ПВО.

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— Это российское зло можно остановить только всем миром. Никто не может быть оставлен один на один против такого террора. И когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для Патриотов, когда мы ищем возможности, чтобы защищаться от российской баллистики, мы говорим не об абстракциях. Мы говорим именно о таких семьях, именно о таких людях, которые могут жить, если есть чем сбивать российские ракеты — если партнеры помогают с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские Искандеры нечем останавливать, — заявил Зеленский в четверг, 30 июля.

Президент подчеркнул, что последствия российских атак должны видеть люди, которые принимают решения о предоставлении Украине военной помощи.

— Важно, чтобы этих людей видели те, кто принимает решения — решения в Пентагоне, в европейских столицах и везде в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизни. Реальность говорит сама за себя. Защита жизни нужна. Ракеты для ПВО нужны, — отметил он.

По словам Зеленского, в результате удара российской баллистической ракеты по жилому дому в Радушном погибли родители и трое детей из семьи Вороновых. Судьба нескольких членов семьи устанавливается.

Президент назвал атаку “ужасным преступлением российской войны против Украины”.

Напомним, в ночь против 30 июля российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов.

Во время взрывов в поселке Радушное Днепропетровской области российская ракета попала в дом, где проживала многодетная семья.

В результате удара погибли шестеро людей, в частности трое детей — 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет.

Еще восемь человек получили ранения. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 84-летнюю женщину.

В состоянии средней тяжести находятся 49-летняя женщина и мальчики в возрасте 6 и 15 лет. Другие пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.

Фото: Владимир Зеленский

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