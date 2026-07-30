Во время ночной атаки на Украину 30 июля российские войска нанесли один из самых масштабных комбинированных ударов за последнее время.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 июля: что известно

В ночь на 30 июля (с 18:00 29 июля) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, а также ракет воздушного, наземного и морского базирования.

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Основными направлениями атаки стали Киевская и Львовская области. Также враг атаковал Днепропетровскую, Сумскую, Винницкую, Полтавскую, Николаевскую и Ивано-Франковскую области.

Всего Воздушные силы зафиксировали 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов.

Чем Россия атаковала Украину

Оккупанты применили:

четыре противокорабельные ракеты Циркон/Оникс;

девять баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23;

61 крылатую ракету Х-101/Калибр;

284 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 320 воздушных целей — 55 ракет и 265 дронов.

В частности, украинские защитники уничтожили:

одну баллистическую ракету Искандер-М/С-400/KN-23;

54 крылатые ракеты Х-101/Калибр;

265 вражеских дронов разных типов.

При этом зафиксировали попадания трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА в 20 местах.

Ещё в 13 местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей. Информация еще по восьми ракетам уточняется.

Напомним, что ночью 30 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

В результате взрывов в Святошинском районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в пятиэтажном нежилом здании. В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка.

По данным ГСЧС, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Кроме того, во время массированной атаки на Украину 30 июля взрывы прогремели в селе Скибин Броварского района Киевской области.

В результате удара частично разрушен двухэтажный частный дом, повреждены еще два жилых дома.

Спасатели вытащили троих человек из-под завалов. Всего пострадало пять человек, среди них — несовершеннолетний. Троих пострадавших госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Утром российские войска также атаковали Львов крылатыми ракетами.

По предварительным данным, повреждены две многоэтажки, загорелись жилые дома на улицах Патона и Выговского.

По состоянию на утро известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей и спасатель. Пятнадцать человек госпитализировали.

Сейчас под завалами поврежденного дома продолжают искать людей.

Кроме того, во время ночной атаки российская баллистическая ракета Искандер-М попала в частный дом в селе Радушное недалеко от Кривого Рога, где жила многодетная семья.

По предварительным данным, погибли шесть человек, среди которых две девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых.

Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет.

В результате удара полностью разрушены два частных дома, еще пять повреждены.

По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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