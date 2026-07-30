Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в России и полигон оккупантов на временно захваченной территории Запорожской области.

Поражены завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез и полигон оккупантов на Запорожье

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, удары нанесли 29 июля и в ночь на 30 июля в рамках операций по снижению военно-экономического потенциала РФ.

На территории НПЗ ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в Перми зафиксировали попадание, после которого возник пожар.

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Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и может перерабатывать около 13 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные масла и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для нужд российского военно-промышленного комплекса и армии.

Кроме того, украинские военные поразили полигон Приморский Посад на временно оккупированной части Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат системно поражать объекты, обеспечивающие вооруженную агрессию России против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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