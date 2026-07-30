Поражены завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в РФ и полигон оккупантов в Запорожье — Генштаб
- Силы обороны Украины 29 июля и в ночь на 30 июля поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в российской Перми.
- По данным Генштаба ВСУ, на территории предприятия зафиксировали попадание, после которого возник пожар.
- Украинские военные также поразили полигон Приморский Посад на временно оккупированной части Запорожской области, а масштабы ущерба сейчас уточняются.
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в России и полигон оккупантов на временно захваченной территории Запорожской области.
Поражены завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез и полигон оккупантов на Запорожье
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, удары нанесли 29 июля и в ночь на 30 июля в рамках операций по снижению военно-экономического потенциала РФ.
На территории НПЗ ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в Перми зафиксировали попадание, после которого возник пожар.
Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и может перерабатывать около 13 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные масла и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для нужд российского военно-промышленного комплекса и армии.
Кроме того, украинские военные поразили полигон Приморский Посад на временно оккупированной части Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат системно поражать объекты, обеспечивающие вооруженную агрессию России против Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.