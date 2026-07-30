Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Росії та полігон окупантів на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Уражено завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез та полігон окупантів на Запоріжжі

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, удари завдали 29 липня та в ніч проти 30 липня в межах операцій зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

На території НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермі зафіксували влучання, після якого виникла пожежа.

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Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії та може переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастила та інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для потреб російського військово-промислового комплексу й армії.

Крім того, українські військові уразили полігон Приморський Посад на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Масштаби завданих збитків наразі уточнюють.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать системно уражати об’єкти, які забезпечують збройну агресію Росії проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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