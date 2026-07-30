Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 30 июля: ВСУ уничтожили 1 360 оккупантов и более 1,3 тыс. БпЛА
За последние сутки Силы обороны на фронте уничтожили 1 360 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 30 июля
- личного состава – около 1 444 810 (+1 360) человек;
- танков – 12 230 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 049 (+5) шт.;
- артиллерийских систем — 47 003 (+41) шт.;
- РСЗО — 1 976 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 522 (+1) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 071 (+8) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 434 140 (+1 362) шт.;
- крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 127 621 (+440) шт.;
- специальной техники – 4 480 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.