За последние сутки Силы обороны на фронте уничтожили 1 360 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 30 июля

  • личного состава – около 1 444 810 (+1 360) человек;
  • танков – 12 230 (+3) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 049 (+5) шт.;
  • артиллерийских систем — 47 003 (+41) шт.;
  • РСЗО — 1 976 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 522 (+1) шт.;
  • самолетов — 439 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 071 (+8) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 434 140 (+1 362) шт.;
  • крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 127 621 (+440) шт.;
  • специальной техники – 4 480 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Драпатый поговорил с командующим силами НАТО в Европе: очертил видение победы Украины
Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ

Источник: Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.