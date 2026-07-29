Драпатый впервые поговорил с командующим силами НАТО в Европе: о чем договорились
- Михаил Драпатый впервые провел телефонный разговор с генералом Алексусом Гринкевичем.
- Главком ВСУ представил свое видение достижения победы Украины.
- Украина планирует наращивать дальнобойные удары, развивать корпусную систему и повышать автономию войск.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе – командующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
Беседа Драпатого и Гринкевича
Во время разговора Михаил Драпатый рассказал американскому генералу свое видение победы Украины и как этого достичь.
По словам Драпатого, Силы обороны должны масштабировать дальнобойные и средней дальности удары по врагу, не допускать инфильтрации противника в полосах нашей обороны.
Также Драпатый подчеркнул, что в Вооруженных Силах будут и дальше развивать корпусную систему и увеличивать автономию войска.
— Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономические способности Москвы. Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Он поблагодарил генерала Гринкевича за усилия, направленные на передачу Украине дополнительных средств противовоздушной обороны, а также президенту Дональду Трампу, министру обороны Питу Гегсету и американскому народу за военную помощь Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), по которой для систем Patriot.