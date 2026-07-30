Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували 1 360 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 30 липня

  • особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб;
  • танків – 12 230 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од;
  • артилерійських систем – 47 003 (+41) од;
  • РСЗВ – 1 976 (+3) од;
  • засобів ППО – 1 522 (+1) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од;
  • крилатих ракет – 4 950 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 127 621 (+440) од;
  • спеціальної техніки – 4 480 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ВСУ

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