Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 30 липня: ЗСУ знищили 1 360 окупантів та понад 1,3 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували 1 360 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 30 липня
- особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб;
- танків – 12 230 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од;
- артилерійських систем – 47 003 (+41) од;
- РСЗВ – 1 976 (+3) од;
- засобів ППО – 1 522 (+1) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од;
- крилатих ракет – 4 950 (+0) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 127 621 (+440) од;
- спеціальної техніки – 4 480 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ВСУ
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