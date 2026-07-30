Взрывы в Полтавской области прогремели ночью 30 июля во время очередной атаки российских дронов.

О последствиях атаки сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Взрывы в Полтавской области 30 июля: что известно

По словам главы Полтавской ОВА, в Полтавском районе зафиксировано попадание БпЛА по складским помещениям одного из частных предприятий.

Сейчас смотрят

В результате удара по этому объекту погиб один человек.

Также российские войска атаковали терминал Новой почты. Там возник пожар в складских помещениях, который оперативно потушили подразделения ГСЧС.

По предварительным данным, в результате удара по терминалу никто не пострадал.

Кроме того, в Лубенском районе обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть.

По данным областной военной администрации, сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия взрывов в Полтавской области 30 июля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.