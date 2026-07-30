Вибухи у Полтавській області пролунали вночі 30 липня під час чергової атаки російських безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи у Полтавській області 30 липня: що відомо

За словами начальника Полтавської ОВА, у Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств.

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Унаслідок удару на цьому об’єкті загинула одна людина.

Також російські війська атакували термінал Нової пошти. Там виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок удару по терміналу ніхто не постраждав.

Крім того, у Лубенському районі уламки збитого безпілотника впали на проїжджу частину.

За інформацією обласної військової адміністрації, повідомлень про постраждалих до екстрених служб не надходило.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Полтавській область 30 липня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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