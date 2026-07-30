Президент Владимир Зеленский заявил, что задержки в поставках антибаллистических ракет приводят к разрушениям и жертвам.

Реакция Зеленского на очередной массированный удар по Украине

Как заявил президент Владимир Зеленский в Telegram, комментируя последствия массированной российской атаки, задержки в поставке Украине антибалистических ракет приводят к разрушению жилых домов и гибели мирных людей.

По его словам, ночью российская баллистическая ракета полностью разрушила жилой дом в Радушном Днепропетровской области. Погибли родители и трое детей, еще двоих удалось спасти из-под завалов.

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Спасательные работы также проходят во Львове, где после попадания в жилой дом разбирают завалы и ищут людей. В общей сложности по состоянию на утро известно о восьми погибших и десятках раненых.

Под ударами РФ оказались Киев и Киевская область, Днепропетровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Повреждены и разрушены десятки жилых домов, гражданские предприятия и объекты инфраструктуры.

Россия применила более 70 ракет, значительная часть которых баллистические, а также более 280 ударных дронов. Украинские силы уничтожили более 260 беспилотников и большое количество крылатых ракет.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные демонстрируют высокий профессионализм в условиях критического дефицита ракет для систем ПВО. В то же время, он предостерег, что несвоевременная помощь партнеров имеет непосредственные последствия для гражданского населения.

— Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это такие разрушения, такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня. Важно поддерживать защиту жизни, – заявил президент.

Он призвал партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны, подчеркнув, что защита Украины от российских ракет является общей задачей, от которой зависит сохранение человеческих жизней.

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