Зеленський про нічний удар по Україні: Ракет для ППО від партнерів критично не вистачає
- Володимир Зеленський заявив, що затримки в постачанні Україні антибалістичних ракет призводять до руйнувань житлових будинків і загибелі мирних людей.
- Президент закликав партнерів прискорити постачання засобів ППО, наголосивши, що своєчасна допомога напряму впливає на збереження життів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що затримки в постачанні антибалістичних ракет призводять до руйнувань та жертв.
Реакція Зеленського на чергововий масований удар по Україні
Як заявив президент Володимир Зеленський у Telegram, коментуючи наслідки масованої російської атаки, затримки в постачанні Україні антибалістичних ракет призводять до руйнування житлових будинків і загибелі мирних людей.
За його словами, уночі російська балістична ракета повністю зруйнувала житловий будинок у Радушному на Дніпропетровщині. Загинули батьки та троє дітей, ще двох дітей вдалося врятувати з-під завалів.
Рятувальні роботи також тривають у Львові, де після влучання у житловий будинок розбирають завали та шукають людей. Загалом станом на ранок відомо про вісьмох загиблих і десятки поранених.
Під ударами РФ опинилися Київ і Київська область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Пошкоджені й зруйновані десятки житлових будинків, цивільні підприємства та об’єкти інфраструктури.
Росія застосувала понад 70 ракет, значна частина з яких — балістичні, а також більш як 280 ударних дронів. Українські сили знищили понад 260 безпілотників і значну кількість крилатих ракет.
Зеленський наголосив, що українські військові демонструють високий професіоналізм в умовах критичного дефіциту ракет для систем ППО. Водночас він застеріг, що несвоєчасна допомога партнерів має безпосередні наслідки для цивільного населення.
— Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні. Важливо підтримувати захист життя, — заявив президент.
Він закликав партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони, наголосивши, що захист України від російських ракет є спільним завданням, від якого залежить збереження людських життів.