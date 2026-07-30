В ночь на 30 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины, применив ракеты разных типов и сотни ударных дронов.

Основной удар пришелся на Киевскую и Львовскую области, но взрывы и разрушения также зафиксировали в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях и других регионах.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину читай в материале Факты ICTV.

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Атака на Украину 30 июля: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 июля российские войска выпустили по Украине 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты разных типов и 284 ударных беспилотника.

Во время атаки оккупанты применили противокорабельные ракеты Циркон и Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, крылатые ракеты Х-101 и Калибр, а также ударные БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы. Особенностью атаки стало одновременное применение большого количества баллистических и крылатых ракет с разных направлений.

По предварительным данным, силы ПВО сбили или подавили 320 воздушных целей — 55 ракет и 265 беспилотников разных типов.

При этом зафиксировано попадание трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА в 20 местах. Еще в 13 местах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Атака на Киев

Один из самых мощных ударов этой ночью попал по столице. Попадания и падение обломков зафиксировали в Святошинском и Оболонском районах.

В Святошинском районе вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива и нежилой застройки. Во время ликвидации последствий спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Также продолжается тушение пожара в пятиэтажном нежилом здании.

В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. Там пострадал один человек.

На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. На местах работают спасатели и другие экстренные службы.

Атака на Львов

Утром 30 июля враг атаковал Львов крылатыми ракетами. В результате ударов загорелись жилые дома на улицах Патона и Выговского.

По предварительным данным, повреждены два многоэтажника. Из-за разрушений частично изменено движение общественного транспорта, а троллейбусы №23 и №30 временно не курсируют.

По последним данным, ранения получили 26 человек, среди которых ребенок и спасатель. Пятнадцать пострадавших госпитализировали.

Сейчас спасательная операция продолжается. Под завалами дома на улице Патона могут находиться люди. Из-за заблокированной лестничной клетки жильцов эвакуируют с помощью автокрана.

Удар по Радушному в Днепропетровской области

В селе Радушное недалеко от Кривого Рога российская баллистическая ракета Искандер-М попала в частный дом многодетной семьи.

В результате удара полностью разрушены два жилых дома, еще пять повреждены. Спасатели потушили несколько пожаров.

По предварительным данным, погибли шестеро человек, среди них двое детей в возрасте 5 и 12 лет. Еще восемь человек получили ранения, в том числе двое детей.

По состоянию на утро 30 июля под завалами дома до сих пор ищут людей.

Атака на Киевскую область

В Броварском районе, в частности в селе Скибин, частично разрушен двухэтажный частный жилой дом и повреждены еще два соседних.

Во время аварийно-спасательных работ спасатели вытащили троих человек из-под завалов.

Всего в Броварском районе пострадали пять человек, среди которых есть несовершеннолетний. Троих пострадавших госпитализировали, еще двум медики оказали помощь на месте.

Атака на Полтавскую область

В Полтавском районе российский беспилотник попал в складские помещения одного из частных предприятий. В результате удара погиб один человек.

Также враг атаковал терминал Новой почты, где загорелись складские помещения. Огонь оперативно потушили спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Лубенском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть. Информации о пострадавших не поступало.

Атака на Николаевскую область

За сутки российские войска провели комбинированную атаку на Николаевскую область с применением ударных БпЛА Shahed, Молния и Бандероль.

В Николаеве под ударом оказалась портовая инфраструктура. Повреждены складское помещение и крыша многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Баштанке из-за падения обломков повреждены два складских помещения. Также российские беспилотники атаковали Снигуровскую общину, где повреждены три частных дома, машина скорой помощи и административное здание.

Кроме того, враг атаковал Очаковскую, Куцурубскую и Степовскую общины. В селе Дмитровка повреждены три частных дома, а в Степовской общине — трактор. По предварительным данным, пострадавших нет.

Атака на Черкасскую область

Ночью силы противовоздушной обороны сбили над Черкасской областью девять ракет и 16 ударных дронов.

В Уманском районе обломки ракеты упали рядом с жилой застройкой, из-за чего загорелись нежилой дом и хозяйственная постройка. Пожары быстро потушили.

В Золотоношском районе обломки БпЛА повредили несколько частных домовладений, а также имущество местного агропредприятия. В другом случае возник пожар на открытой территории.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Атака на Кировоградскую область

Во время ночной атаки на Украину 30 июля в Кировоградской области силы ПВО успешно отработали по вражеским целям.

В Светловодске зафиксированы незначительные повреждения частного домовладения. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Атака на Ивано-Франковскую область

Во время утренней атаки на Украину 30 июля силы противовоздушной обороны работали и в Прикарпатье.

По предварительной информации областной военной администрации, в результате российского удара пострадавших и разрушений нет.

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий и оценкой ситуации.

Атака на Житомирскую область

Во время массированной ракетно-дроновой атаки российские войска попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Коростенского района.

В результате взрывной волны повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

В больницы доставили троих детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте работают спасатели, правоохранители, медики и представители местных властей. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесённых разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 618 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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