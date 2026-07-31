Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський підписав накази, якими затверджено виплати додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення в межах експериментального проєкту мотиваційних виплат.

Про це Вигівський повідомив у соцмережах.

Додаткові винагороди від МВС

За словами очільника МВС, новий механізм має стимулювати військовослужбовців і правоохоронців, які виконують бойові завдання на фронті.

Зараз дивляться

Максимальний розмір щомісячних виплат може сягати 460 тис. грн залежно від складності завдань, рівня ризику та результативності бойової роботи.

Зокрема, безпосередня участь у бойових діях передбачає додаткову винагороду до 100 тис. грн на місяць пропорційно часу виконання завдань. За службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення військовослужбовці можуть отримувати ще 170 тис. грн на місяць.

Також передбачено 70 тис. грн на місяць за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту та 50 тис. грн за службу на пунктах управління.

Для військовослужбовців-інструкторів встановлено додаткові виплати від 15 до 30 тис. грн на місяць, а для інших категорій військовослужбовців — до 10 тис. грн.

Окремі винагороди передбачені за успішне виконання бойових завдань. Зокрема, за захоплення ворожих позицій виплачуватимуть 40 тис. грн за добу, за повернення раніше втрачених позицій — 20 тис. грн за добу. Крім того, за кожного взятого в полон російського військового передбачено 100 тис. грн, а за знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою — 15 тис. грн.

Іван Вигівський повідомив, що накази вже передано на державну реєстрацію. Після її завершення документи опублікують, і вони набудуть чинності.

Водночас передбачено, що всі додаткові винагороди нараховуватимуться заднім числом — за період, починаючи з 1 червня 2026 року.

У МВС наголошують, що рішення ухвалене з огляду на зміну ролі підрозділів системи міністерства під час повномасштабної війни. Нині прикордонники, нацгвардійці та поліцейські спеціального призначення разом з іншими складовими Сил оборони беруть участь у штурмових операціях, обороняють найскладніші ділянки фронту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.