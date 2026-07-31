Национальный кэшбек – это государственная программа, по которой украинцы получают часть израсходованных средств за покупку товаров отечественного производства. Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты отдельных товаров и услуг или направить на благотворительность.

Однако для части таких выплат уже приближается важный дедлайн. До конца июля, то есть до конца сегодняшнего дня, украинцам следует успеть использовать средства.

Рассказываем на Фактах ICTV, что будет с неиспользованным кэшбеком 1 августа, кого касаются изменения и сгорают ли все средства.

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У кого 1 августа исчезнут деньги Национального кэшбека

31 июля – последний день использования национального кэшбека, полученного в рамках первого этапа государственной программы. Если не потратить эти деньги до конца дня, уже 1 августа они автоматически вернутся в государственный бюджет.

В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что до конца 31 июля украинцы могут использовать средства, полученные во время первого этапа программы. Речь идет, в частности, о апрельском кэшбеке, а также остатках так называемой “зимней тысячи”.

Итак, если у вас осталась небольшая сумма средств, например, несколько гривен, не стоит медлить — их лучше потратить уже сегодня. Если этих денег недостаточно для покупки продуктов или лекарств в аптеке, хорошим решением будет сделать донат.

То есть, эти средства можно направить на благотворительность. Конечно, несколько гривен – это немного. Но если каждый перечислит даже небольшую сумму в поддержку наших защитников, это поможет приобрести необходимое оборудование, в частности беспилотники, средства связи или другое снаряжение для военных.

Но это не значит, что программа прекращает работу. Выплаты за новыми покупками и дальше будут начисляться по привычному графику.

Национальный кэшбек: у кого исчезнут деньги 1 августа

После 31 июля все деньги, которые останутся неиспользованными после первого этапа программы, автоматически вернутся в государственный бюджет.

Следовательно, 1 августа исчезнут деньги Национального кэшбека у участников, которые не потратили накопленные средства до установленного срока.

Никаких дополнительных заявлений или действий для этого не требуется. Возврат средств произойдет автоматически.

Сгорает ли Национальный кэшбек

Да, но ограничения касаются только средств, начисленных в рамках первого этапа программы, для которых был установлен конечный срок использования.

Кешбек, который украинцы получат за покупки, сделанные с мая 2026 года, действует уже по другим правилам.

Такие средства можно использовать до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Будет ли программа работать после 1 августа

Несмотря на истекший срок использования отдельных выплат, сама программа Национальный кэшбек продолжает действовать.

Украинцы и дальше будут получать кэшбек за покупку товаров украинского производства. Новые выплаты по-прежнему будут начисляться после 20 числа следующего месяца за покупки, совершенные в предыдущем месяце.

На что можно потратить средства Национального кэшбека

Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения украинских лекарств, медицинских изделий, книг и другой печатной продукции украинского производства.

Также средства можно направить на благотворительность или перевести в поддержку Вооруженных сил Украины.

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