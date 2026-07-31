Національний кешбек — це державна програма, за якою українці отримують частину витрачених коштів за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Накопичений кешбек можна використати на оплату окремих товарів і послуг або спрямувати на благодійність.

Однак для частини таких виплат уже наближається важливий дедлайн. До кінця липня, тобто до кінця сьогоднішнього дня, українцям потрібно встигнути використати кошти.

Розповідаємо на Фактах ICTV, що буде з невикористаним кешбеком 1 серпня, кого стосуються зміни та чи згорають усі кошти.

Зараз дивляться

У кого 1 серпня зникнуть гроші Національного кешбеку

31 липня – останній день використання національного кешбеку, отриманого в межах першого етапу державної програми. Якщо не витратити ці гроші до кінця дня, уже 1 серпня вони автоматично повернуться до державного бюджету.

У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що до кінця 31 липня українці ще можуть використати кошти, отримані під час першого етапу програми. Йдеться, зокрема, про квітневий кешбек, а також залишки так званої “зимової тисячі”.

Отже, якщо у вас залишилася невелика сума коштів, наприклад кілька гривень, не варто зволікати — їх краще витратити вже сьогодні. Якщо цих грошей недостатньо для покупки продуктів чи ліків в аптеці, гарним рішенням буде зробити донат.

Тобто ці кошти можна спрямувати на благодійність. Звісно, кілька гривень — це небагато. Але якщо кожен перерахує навіть невелику суму на підтримку наших захисників, разом це допоможе придбати необхідне обладнання, зокрема безпілотники, засоби зв’язку чи інше спорядження для військових.

Але це не означає, що програма припиняє роботу. Виплати за новими покупками й надалі нараховуватимуться за звичним графіком.

Національний кешбек: у кого зникнуть гроші 1 серпня

Після 31 липня всі гроші, які залишаться невикористаними з першого етапу програми, автоматично повернуться до державного бюджету.

Отже, 1 серпня зникнуть гроші Національного кешбеку у тих учасників, які не витратили накопичені кошти до встановленого строку.

Жодних додаткових заяв чи дій для цього не потрібно. Повернення коштів відбудеться автоматично.

Чи згорає Національний кешбек

Так, але обмеження стосуються лише коштів, нарахованих у межах першого етапу програми, для яких було встановлено кінцевий строк використання.

Кешбек, який українці отримають за покупки, зроблені починаючи з травня 2026 року, діє вже за іншими правилами.

Такі кошти можна використовувати до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Чи працюватиме програма після 1 серпня

Попри завершення строку використання окремих виплат, сама програма Національний кешбек продовжує діяти.

Українці й надалі отримуватимуть кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Нові виплати, як і раніше, нараховуватимуть після 20 числа наступного місяця за покупки, здійснені у попередньому місяці.

На що можна витратити кошти Національного кешбеку

Накопичений кешбек можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських ліків, медичних виробів, книжок та іншої друкованої продукції українського виробництва.

Також кошти можна спрямувати на благодійність або переказати на підтримку Збройних сил України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.